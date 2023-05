Maltempo | allerta rossa in Emilia-Romagna | gialla in altre 12 regioni

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L’Italia è di nuovo investita da un’ondata di. Per la giornata di oggi un’per rischio idrogeologico è stata dichiarata su buona parte dell’, come indica un avviso meteo della Protezione civile. L'per criticità idraulica e idrogeologica inè già stata prolungata anche per domani, giovedì 11 maggio, quando sono ancora previste deboli pioggia: tuttavia, per le precipitazioni elevate di oggi, si prevedono piene su tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione, con possibili occupazioni delle zone golenali, interessamento degli argini e difficoltà di smaltimento delle acque in torrenti e canali. L'di Arpae e Protezione civile riguarda pianura e collina ...