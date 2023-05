Maltempo | allerta rossa in Emilia Romagna | allarme per il Po | caos traffico a Roma

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Torna ilsull'Italia. Per la giornata di oggi decretata l'in. Gialla invece in altre dodici regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio,...

Un nuovo ciclone, nelle prossime ore, porteràal Centro - Nord con piogge e temporali localmente anche intensi: desta preoccupazione con la massimala situazione idrogeologica dell'...MODENA - A causa del, a scopo precauzionale la Provincia di Modena dispone la chiusura al transito veicolare e ... Secchia e Tiepido) per l'intero tragitto dei percorsi, a causa dell'...Un nuovo ciclone, nelle prossime ore, porteràal Centro - Nord con piogge e temporali localmente anche intensi: desta preoccupazione con la massimala situazione idrogeologica dell'...

Maltempo: allerta rossa in Emilia-Romagna, gialla in altre dodici Regioni TGCOM

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci dicono che una serie di cicloni a maggio, come non si vedeva da molti anni. Il Primo maggio, puntuale, arrivò il primo ciclone con piogge torrenziali assoc ...L'Anas rende noto di aver disposto la chiusura al transito lungo un tratto della Strada Statale 177, ricadente nel comune di Longobucco. Una decisione presa visti i danni registrati le scorse settiman ...