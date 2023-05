Malika Ayane a FqMagazine | “Condurre Sanremo 2024? Perché no” Poi | “Invece di essere severa con le aspettative verso me stessa | mi sono lanciata con il mio primo libro”

(Di mercoledì 10 maggio 2023)non si ferma un attimo. L’11 maggio l’artista sarà al Teatro Repower di Milano con il charity show “Italy Bares – Secondo Tempo” per sensibilizzare sul tema AIDS e HIV, ma soprattutto combattere la cultura del pregiudizio e dello stigma. Poipubblicherà il 9 maggio il“Ansia da felicità”. “L’idea delnasce all’inizio del 2022. È stato un anno particolare per me – ha dichiarato-. È stato un susseguirsi di una cosa dietro l’altra, con tanti cambiamenti. Ho attraversato un periodo simile ad alcune storie dell’eroe (che sarei io) a cui capitano una serie di sfighe una dietro l’altro. Così ti ritrovi ad alzare asticella e a lanciarti in qualche spunto di riflessione. Ho smesso di chiedermi ‘?’ e ho ...

... nell'età adulta, obiettivi non scontati e soddisfazioni più grandi di quelle che immaginavano durante l'infanzia; altri in cui mi accorgo di essere ancora in lotta con lanello specchio, con ......, Sergio Cammariere, Alberto Fortis, Randy Brecker, Franco Bosso, Simona Molinari, Peppe Voltarelli, Olden. Programma, biglietti e card abbonamento sono disponibili sul sito www.Non mancheranno anche personaggi dello spettacolo come il conduttore Alessandro Cattelan, Rocco Tanica , degli Elio e le Storie Tese e la cantautrice, che esordisce nella narrativa. ...

Malika Ayane: «A X Factor non mi sono trovata bene, non ero pronta. Sanremo da conduttrice Sarei bravissima» ilmessaggero.it

Malika Ayane, una delle cantanti più amate in Italia, debutta nel mondo della letteratura con il suo primo libro, "Ansia di felicità", che esce il 9 maggio e sarà presentato al Salone del Libro di Tor ...Al suo esordio nella narrativa, la cantante ci racconta cos'è quella cosa «che non mi fa godere a pieno della festa». Ieri come oggi ...