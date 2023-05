Malagò | «Milan-Inter è uno spot per il calcio italiano»

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il presidente del Coni Giovannio per la rassegna agroalimentare Tuttifood rispondendo ad una domanda sullo stadioese ha detto «Su San Siro noi siamo spettatoriessati e attenti ma è una partita che riguarda l’amministrazione comunale e le due squadre, non è giusto che noi esprimiamo un concetto». «Teniamo a ribadire quello che noi dal primo giorno abbiamo voluto fortissimamente, anche per la capienza, la sua storia la sua importanza, ossia che la cerimonia di apertura delle Olimpiadi del 2026 sia a San Siro», ha aggiuntoa proposito del tema stadio nel capoluogo lombardo, che si incrocia con i Giochi Olimpici dio-Cortina. A proposito della semifinale di Champions che si gioca questa sera ao e dei risultati delle squadre ...

Sulla semifinale di Champions League trae Inter, il presidente del Coniha dichiarato: "Sembra di toccare il cielo con un dito. Chi lo avrebbe mai detto dopo anni in cui si è discusso di prestazioni a livello internazionali, ...... presidente del Coni, commentando all'ANSA il derby di Champions League trae Inter. 'Molto ...è poi tornato sullo scudetto del Napoli: 'È l'unica delle grandi città che ha una sola squadra ......(2003) la Champions League è assegnata per la prima volta in una finale tutta italiana (" ... E il 13 maggio 2021, in occasione della conferma di Giovannialla presidenza del CONI, Gravina ...