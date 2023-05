Maiorca-Cadiz venerdì 12 maggio 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici La giornata parte da Son Moix

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Stiamo entrando nelle ultime giornate di Liga, quelle che daranno i verdetti: resta qualcosa da decidere per la zona Europa ma è soprattutto la lotta per la salvezza che infiammerà le ultime giornate del campionato spagnolo. Ci sono ancora 15 preziosissimi punti in palio e sono tante le squadre che vogliono evitare di occupare i InfoBetting: Scommesse Sportive e

Guardiamo come sono andate queste partite a cominciare dal, che riesce a ottenere una bella ... Bellissimo show e manita del Rayo Vallecano, che ne fa 5 al. Finisce 5 - 1 in favore del ...Vince anche la Real Sociedad, 1 - 0 sulcon la rete di Merino. 0 - 0 trae gli andalusi del Betis Siviglia, grande la prova del Valladolid che vince tra le mura amiche per 4 - 1 contro ...Guardiamo come sono andate queste partite a cominciare dal, che riesce a ottenere una bella ... Bellissimo show e manita del Rayo Vallecano, che ne fa 5 al. Finisce 5 - 1 in favore del ...

Maiorca-Cadiz (venerdì 12 maggio 2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata parte da Son ... Infobetting

Il Maiorca di Muriqi questo venerdì affronterà il Cadice, la sfida sarà valida per la trentaquattresima giornata de La Liga. L’attaccante, per l’occasione, ...Nella 33ª giornata de LaLiga si sfidano Atletico Madrid e Cadice, gara prevista mercoledì 3 maggio alle 22:00 al Civitas Metropolitano ...