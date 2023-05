Macron in crisi di nervi | il segreto di Renzi e Conte | quindi | oggi

Ladiplomatica tra Italia e Francia non si è chiusa per niente dopo gli attacchi scagliati dal ... portavoce di Reinassance, che è il partito di Emmanuelche in Europa è alleato con il ...... il presidente di Renaissance, partito del presidente francese Emmanuel, non può essere ...scorsa aveva definito il presidente del Consiglio Giorgia Meloni 'incapace' di gestire la...... si è aggiunto ancora oggi il capo del partito di Emmanuel, Stéphane Séjourné, che si è spinto a definire la politica della premier italiana "ingiusta, disumana e inefficace". Dichiarazioni "...

Il partito di Macron: 'Sui migranti Meloni disumana e inefficace ... Agenzia ANSA

Da Strauss-Kahn a Macron, passando per il consiglio regionale dell'Île-de-France: ecco il percorso politico dell'attuale portavoce di Reinassance ...Il governo italiano finisce nel mirino della Francia, da dove arrivano nuove critiche sulla gestione dei migranti, dopo le dure critiche da parte di Darmanin, e della Spagna, che attacca l'esecutivo s ...