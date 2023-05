Maccarese | premiati gli alunni vincitori del concorso “Scrittori di classe”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Fiumicino – Si è svolta martedì 9 maggio, nella suggestiva cornice della Casa della Partecipazione dila premiazione di “di” unletterario promosso dalla Biblioteca di Fregene Gino Pallotta e indirizzato alle scuole medie del territorio per stimolare il piacere della scrittura, della lettura e creare un ponte fra biblioteca, studenti, famiglie e docenti. Ilè diventato ormai un appuntamento tradizionale del territorio: scrivere vuol dire imparare a riflettere e imparare a narrare, ma vuol dire soprattutto “imparare a raccontare e divertirsi”, ed è quello che hanno fatto i tanti studenti presenti, che si sono messi in gioco tra racconti, testi di canzoni rap e graphic novel. La commissione giudicatrice, composta dalle bibliotecarie, ha scelto 20 componimenti ...