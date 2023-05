L' utile trimestrale di Mediolanum balza oltre quota 178 milioni

Banca Mediolanum ha chiuso il primo trimestre con un risultato netto in crescita del 59% a 178,257 milioni di euro. Il margine di interesse è salito da 71,91 a 157,66 milioni e le commissioni sono ...Intanto, il focus è sul settore bancario per la diffusioni dei dati da parte di importanti istituti : Credit Agricole ha registrato unin aumento grazie al balzo dell'area FICC (...L'azienda ha annunciato un fatturatopari a 94,8 miliardi di dollari, in calo del 3% rispetto all'anno precedente, e unper azione diluita di 1,52 dollari, invariato ...

Credit Agricole, utile trimestrale in aumento grazie a balzo FICC Borsa Italiana

Ricavi spinti da raddoppio margine interesse (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mag - Banca Mediolanum ha riportato un utile netto di 178,3 milioni (+59%) nel primo trimestre su un margine di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...