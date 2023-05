Lupus per 21mila italiani | ok Aifa a rimborsabilità anticorpo monoclonale

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute) - Sonoglicolpiti daeritematoso sistemico (Les), malattia infiammatoria cronica autoimmune grave che può causare una serie di sintomi come dolore articolare, manifestazioni cutanee, affaticamento, gonfiore delle articolazioni e febbre. Fino al 90% dei pazienti affetti daconvive con una sensazione di affaticamento costante e il 50% sviluppa un danno d'organo permanente. Troppo spesso questo scenario e i sintomi comuni ad altre malattie ne ritardano la diagnosi. Lo scorso 30 marzo l'ha approvato ladi anifrolumab come terapia aggiuntiva per il trattamento di pazienti adulti con Les attivo, autoanticorpi-positivo, in forma da moderata a severa, nonostante la terapia standard. È quanto emerso durante la ...