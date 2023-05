Lufthansa | la Corte Ue blocca la ricapitalizzazione Che cosa succede con Ita e il governo italiano

, laUe boccia l'ok all'aumento di capitale da 6 miliardi Ladi giustizia dell'Unione europea ha annullato la decisione della Commissione UE che aveva approvato la ...Ladi giustizia dell'Unione europea ha annullato la decisione della Commissione UE che aveva approvato la ricapitalizzazione dida parte della Germania, per un importo di 6 miliardi di ...Intanto, la Commissione europea, secondo la sentenza emessa oggi dal Tribunale delladi giustizia Ue, è incorsa in vari errori, in particolare ritenendo chenon fosse in grado di ...

La Corte di giustizia europea boccia la ricapitalizzazione di Lufthansa Travel Quotidiano

Annullata la decisione che ha autorizzato l'intervento pubblico. "Errori" nelle valutazioni di Bruxelles. Le risorse andranno recuperate da Lufthansa ...La Corte di giustizia europea boccia la ricapitalizzazione di Lufthansa Il pronunciamento è arrivato dopo i ricorsi delle compagnie aeree Ryanair e Condor, ...