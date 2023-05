...un portavoce della compagnia aerea tedesca dopo che ladi giustizia dell'Unione europea ha annullato la decisione della Commissione UE che aveva approvato la ricapitalizzazione dida ...Gli aiuti del governo tedesco per salvaresono stati illegittimi. E' quanto emerge dalla decisione dellaUe che, accogliendo un ricorso di Ryanair, Ryanair ha citato errori nella decisione delle autorità di regolamentazione ..., laUe boccia l'ok all'aumento di capitale da 6 miliardi Ladi giustizia dell'Unione europea ha annullato la decisione della Commissione UE che aveva approvato la ...

Lufthansa, corte Ue: aiuti governo tedesco illegittimi Agenzia askanews

In base alla sentenza emessa il 10 maggio dal Tribunale della Corte di giustizia Ue, la Commissione europea, avrebbe commesso alcuni errori, per esempio ritenendo Lufthansa non in grado di reperire ...Lufthansa "analizzerà la sentenza e deciderà in seguito eventuali ulteriori azioni". È quanto fa sapere un portavoce della compagnia aerea ...