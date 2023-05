L’Ue ridurrà anche le emissioni di metano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Dopo l’approvazione dei provvedimenti cruciali del Fit for 55, procede la marcia del Green deal europeo, il piano di riduzione delledi gas a effetto serra che dovrebbe rendere l’Europa climaticamente neutrale entro il 2050. Questa volta tocca al, gas considerato responsabile di circa un terzo dell’attuale riscaldamento globale: l’Unione europea dovrà ridurne lein tutti i settori produttivi, secondo la posizione adottata sul tema dal Parlamento europeo, che ora avvierà i negoziati con il Consiglio delsul testo finale del regolamento. Nemico pubblico numero due Tagliare lediè uno dei modi più efficaci per contrastare il riscaldamento globale, hanno ripetuto diversi eurodeputati nel dibattito sul tema durante la sessione plenaria a ...

