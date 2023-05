Luchè pubblica il disco Dove Volano le Aquile Vol 2 | la tracklist

(Di mercoledì 10 maggio 2023)illeVol.2 con sei brani che potremmo ascoltare dal vivo nel Summer Tourha superato ancora una volta se stesso! L’artista è tornato oggi con un nuovo progetto, che il suo pubblico chiedeva da mesi a gran voce. DVLA Vol. 2 (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) è ora fuori ovunque (https://columbia.lnk.to/DVLA2). Già con l’annuncio,aveva sorpreso i suoi fan, mettendo all’interno delladelNon siamo uguali feat CoCo, brano che non era mai statoto ufficialmente ma che aveva fatto impazzire tutti dal primo ascolto. Questo nuovo progetto conferma la versatilità del rapper e la sua grande abilità nel passare da potenti banger ...

... tra cui il remix di 'A casa mia' di Livio Cori, nel 2020il suo album d'esordio 'Lacrime'. l'anno dopo, da un EP cui collaborano nomi come Gemitaiz, MadMan, i Sulset e. Il 2019 segna ...... dopo l'annuncio degli headliner SFERA EBBASTA,e SHIVA , la line up del nuovissimo Festival, ... contenuta nel nuovo EP di quest'ultimo, mentre a luglioSembra Facile con Dutch Nazari e ...... tra cui il remix di " A casa mia " di Livio Cori , nel 2020il suo album d'esordio " ... l'anno dopo, da un EP cui collaborano nomi come Gemitaiz , MadMan , i Sulset e. Il 2019 ...