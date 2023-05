Luce dei tuoi occhi 2 | le anticipazioni della penultima puntata

Leggi su panorama

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Emma Conti è di nuovo in pericolo: ciò che il fratello Roberto potrebbe rivelarle è una verità molto più grave di quanto immagina. E proprio quando l'uomo si sveglia dal coma, Petra tenta di fuggire da Vicenza con Diana. Comincia così la quintadidei2, la serie thriller melò di Canale 5 con Anna Valle, Giuseppe Zeno e Francesca Cavallin, che si avvia verso il gran finale registrando buoni ascolti (anche se in leggera flessione rispetto alla prima stagione). Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio, in onda mercoledì 10 maggio.dei2, leEmma (Anna Valle) è stordita e incredula per l'incidente avvenuto a suo fratello. ...