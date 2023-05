Luce dei Tuoi Occhi 2 | anticipazioni ultima puntata di mercoledì 17 maggio 2023

(Di mercoledì 10 maggio 2023)deididei2: sesta edi17La confessione di Petra sembra aver chiuso definitivamente la faccenda del traffico di bambini di tanti anni prima. Ma Emma sospetta che la donna non abbia detto tutto ed è disposta a qualsiasi sacrificio pur di scoprire la verità. I suoi sospetti sembrano prendere corpo quando un uomo misterioso si reca in carcere da Petra, per minacciarla: se non vuole che Diana sia in pericolo di vita, deve seguire le sue istruzioni. Emma continua ad indagare e quando scopre una verità sconcertante su Diana è combattuta tra tristezza e rabbia. E’ stata ingannata ancora, ma non ne ...

La sesta e ultima puntata dituoi occhi 2 andrà in onda mercoledì 17 maggio in prima serata su Canale5. Si preannuncia un finale esplosivo pieno di colpi di scena. Nella scorsa puntata è successo di tutto. Diana , dopo ...Questi libri approfondiscono vari aspetti dell'organizzazione, facendosulla sua storia, ... Alcunilibri toccano anche le dimensioni internazionali della mafia russa, esplorando la sua ......di essere acqua e. E mi fa stare bene l'idea che non si disperderanno di me tutte quelle componenti che sono la vita". Una vita vissuta in pienezza con l'umiltà, che è il segno distintivo...

Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni ultima puntata 17 maggio: tutta la verità sulla figlia di Emma Fanpage.it

Il gruppo della nautica di lusso The Italian Sea Group ha chiuso il primo trimestre dell'anno con ricavi per 85 milioni di euro, in crescita del 23% rispetto allo stesso periodo del 2022, un ebitda sa ...Cosa aspettarsi dal finale di Luce dei tuoi occhi 2 in onda con l'ultima puntata Ecco le prime anticipazioni sul gran finale.