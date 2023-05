Luca Onestini e Ivana | fine della love story dopo il GF Vip 7 | lui vicino ad altra donna | lei con misterioso imprenditore

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L’ex coppia si è chiarita nella casa del Grande Fratello, ma non è bastato.con un, lui con Nicole Murgia Il Grande Fratello Vip 7 ha visto protagonistae la sua ex fidanzataMrazova.il reality show, i due sembravano essersi riavvicinati, ma stando al gossip, la coppia non si sarebbe riformata.sarebbe stata vista in compagnia di un, mentreavrebbe stretto legami con la sua ex compagna d’avventura Nicole Murgia. L’indiscrezione è stata riportata dal settimanale Chi, che ha smentito i rumor di un ritorno di fiamma tra...