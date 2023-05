Luca Marinelli sconvolge tutti ai David di Donatello | Il suo ruolo è inquietante

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Scopri come l'attoreè riuscito a trasformarsi fisicamente per recitare neldi Benito Mussolini nella serie tv "M.". La produzione, diretta da Joe Wright e prodotta da Sky Studios, racconta l'ascesa al potere del Duce e si comporrà di otto episodi. Leggi per saperne di più! Di cosa parla questo articolo...è sul set di "M.", serie tv incentrata su Benito Mussolini L'attore è totalmente immerso nel personaggio anche fisicamenteera in nomination come miglior attore protagonista aidiper "Le otto montagne" Il premio come miglior attore è andato a Fabrizio Gifuni per "Esterno notte" "M." è tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Scurati e racconta l'ascesa al potere del Duce L'attore ...

Gli altri candidati erano Alessandro Borghi eper 'Le otto montagne', Ficarra & Picone per 'La stranezza' e Luigi Lo Cascio per 'Il signore delle formiche' Va invece a Emanuela Fanelli ...Gli altri candidati erano Alessandro Borghi eper 'Le otto montagnè, Ficarra & Picone per 'La stranezzà e Luigi Lo Cascio per 'Il signore delle formichè 'Ringrazio la lentezza, la ...Borghi è candidato per Le otto montagne, il bellissimo film in cui recita al fianco dell'amico, anche lui in lizza per il premio. L'abbraccio più bello sul red carpet è quello di Toni ...

L'immagine di Luca Marinelli ai David di Donatello: l'attore è sul set ... Fanpage.it

Fanelli e Di Leva migliori attori non protagonisti. Steigerwalt migliore regista esordiente. Premiati con il David dello spettatore Aldo Giovanni e Giacomo. Miglior sceneggiatura originale a 'La stran ...L’attore, presente ai David di Donatello 68, è apparso ingrassato: è sul set di M. nel ruolo di Benito Mussolini, serie tv tratta dall’opera Premio Strega di Antonio Scurati.