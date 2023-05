Luca Barbareschi sulle violenze subite da bambino dai preti | il suo racconto

(Di mercoledì 10 maggio 2023)ha raccontato di aver subito dellesessuali da, prima da un sacerdote, in collegio e poi daigesuiti a Milano quando aveva tra gli 8 e i 10 anni.ha spiegato che da adulto ha perdonato il prete che abusò di lui. Sua madre lo scoprì dopo anni, dai giornali, e liquidò sbrigativamente la questione.spiega: “Ho subitoda un sacerdote quando ero un bimbo. In quegli anni ero solo, con delle voragini emotive e non potevo che attirare le attenzioni di chi ha delle malattie. La pedofilia è una malattia terribile. Non ricordo di essermi ribellato. Questa è la cosa peggiore della pedofilia perché chi ne è vittima si sente in colpa, pensa di essere stato lui stesso a creare la situazione”. ...

Caterina Collovati ha replicato pubblicamente contro, che ha affermato di non credere alle attrici vittime di molestie. In un'intervista a La Repubblicaha affermato di non credere alle denunce sporte da molte attrici e ...'Io sono stato un bambino molestato ': lo ha rivelatoparlando del suo passato in un'intervista a Repubblica . 'Mi hanno abusato dagli otto agli undici anni i preti gesuiti a Milano - ha raccontato - mi chiudevano in una stanza, uno mi ...Secondole denunce di molestie delle attrici servono "a farsi pubblicità". E semmai è vero il contrario: "Non ho mai avuto bisogno di trucchi per scopare. Ma mi è capitato di dire "Amore, ...

Luca Barbareschi: "Le attrici che denunciano molestie cercano pubblicità. Sono stato omosessuale, ma finto mo… la Repubblica

Non si placano le polemiche sulle dichiarazioni di Luca Barbareschi, che in un’intervista ha sminuito le molestie denunciate da alcuni attrici: a tornare sull’argomento, criticando duramente l’attore ...Caterina Collovati ha replicato pubblicamente contro Luca Barbareschi, che ha affermato di non credere alle attrici vittime di molestie.