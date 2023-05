«Luca Barbareschi? Le donne non mentono sulle molestie | dirlo fa parte della cultura dello stupro»

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Secondole denunce didelle attrici servono «a farsi pubblicità». E semmai è vero il contrario: «Non ho mai avuto bisogno di trucchi per scopare. Ma mi è capitato di dire “Amore, chiudi le gambe, interessante ma ora parliamo di lavoro”».nell’intervista rilasciata a Repubblica si riferiva all’Associazione Amleta, che ha raccolto racconti dispettacolo. A rispondergli oggi, sempre su Repubblica, è Cinzia Spanò, presidente del Collettivo: «E come fa a? Ancora una volta si fa vittimizzazione secondaria e si invalidano le parole delle. Così si fa un danno enorme non solo a chi si è esposto ma anche a chi sta pensando di denunciare. Qualcuno dovrebbe ricordare a ...

'Io sono stato un bambino molestato ': lo ha rivelatoparlando del suo passato in un'intervista a Repubblica . 'Mi hanno abusato dagli otto agli undici anni i preti gesuiti a Milano - ha raccontato - mi chiudevano in una stanza, uno mi ...Secondole denunce di molestie delle attrici servono "a farsi pubblicità". E semmai è vero il contrario: "Non ho mai avuto bisogno di trucchi per scopare. Ma mi è capitato di dire "Amore, ...Estratto dell'articolo di Arianna Finos per www.repubblica.itfoto di bacco (1) Villa Torlonia, mattina presto. Il retropalco del teatro è aperto sul parco, una grande bandiera americana sventola davanti a un gigantesco green screen. ...

Luca Barbareschi: "Le attrici che denunciano molestie cercano pubblicità. Sono stato omosessuale, ma finto mo… la Repubblica

Caterina Collovati ha replicato contro Luca Barbareschi che, nelle scorse ore, è balzato agli onori delle cronache per aver affermato di non credere alle attrici che avrebbero denunciato episodi di ...Buon compleanno Miuccia Prada, Maurizio Belpietro… …Enzo Cheli, Antonio Ambu, Marina Vlady, Luciana Sbarbati, Laura Bosio, Sergio Giordani, Evert ...