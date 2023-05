Lovato Electric da record | fatturato in crescita +29% | oltre 70 assunzioni e premio produzione

Il 2023 è iniziato in modo molto positivo per, l'azienda di Gorle specializzata nella produzione di componenti elettrici per l'automazione industriale e l'energy management. Dopo aver chiuso il 2022, che segna anche il suo ...Il 2023 è iniziato in modo molto positivo per, l'azienda di Gorle specializzata nella produzione di componenti elettrici per l'automazione industriale e l'energy management. Dopo aver chiuso il 2022, che segna anche il suo ...

Non si ferma la crescita della Lovato Electric di Gorle: il fatturato vola nel primo trimestre Prima Bergamo

The large-scale market research conducted for this Capacitor Switching Contactors Market report assists clients in predicting investments in emerging markets, expanding market share, or launching new ...The Global Electromagnetic Actuators Market is expected to grow with a CAGR of 23.3 % from 2023 to 2029. Top Companies Covered in the Report: One important part of this report consists of a ...