(Di mercoledì 10 maggio 2023) La compattezza della famiglia reale passa anche dai loro ultimi look sfati al Garden Party nei giardini di Buckingham Palace. Un quadro dalle mille sfumature di azzurro

Dopo averla vista nelabito bianco di Alexander McQueen, immortalato anche nelle foto ... Infine, completano l'delle décolleté argento metallizzato dal tacco sottile di Gianvito Rossi (680 ...L'di oggi: regina Maxima d'Olanda, tra fiori e cappelli È apparsa elegantissima la sovrana, col suo midi dress blu notte impreziosito da maxi ricami floreali. A completare il tutto, un ...Il beauty look, studiato ovviamente in ogni minimo dettaglio, completa in stile understatement ma decisivo l'formato dall'abito bianco ricamato d'oro, dalla sontuosa parure di gioielli ...

L'outfit regale di oggi: Kate Middleton, la sintonia stilistica con William (e con Sophie) Vanity Fair Italia

Per l'incoronazione di re Carlo III, la principessa del Galles ha scelto uno smokey eyes più intenso del solito e un contouring più ...Per l'incoronazione di re Carlo III, la principessa del Galles ha scelto uno smokey eyes più intenso del solito e un contouring più ...