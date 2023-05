Lotito | Lazio unita per la Champions

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ha compiuto 66 anni, lalo ha festeggiato: 6.869 giorni da presidente per Claudio, il più longevo della storia del club dopo il sorpasso operato un anno fa su Fortunato Ballerini, numero uno agli albori del Novecento (1904-1922). Nel corso del tempo è riuscito a convincere la maggioranza degli appassionati biancocelesti anche se una fetta di contestatori resta soprattutto per le contrapposizioni iniziali della sua gestione. In ogni casosi gode la festa e, dopo averlo fatto con Sarri, col capitano Immobile (quasi un figlio per lui) e con tutta la squadra, prova a ricompattare pubblicamente il gruppo per il rush finale: «Chiedo serenità all'ambiente perché mancano quattro finali da qui al termine della stagione - dice il presidente aStyle - ognuno deve fare la propria parte, dobbiamo continuare ...