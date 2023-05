Lombardia | premiate a Palazzo Pirelli 76 scienziate top

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Milano, 10 mag. (Adnkronos) - Si sono svolte oggi ale premiazioni delle 'Top Italian Women Scientists' di Fondazione Onda, il club che riunisce le eccellenze femminili contraddistinte da un'alta produttività scientifica ed alto numero di citazioni. Sono state 76 le ricercatriciall'evento, realizzato in collaborazione con Regione, nel corso del quale sono stati affrontati diversi temi di attualità, dalle disuguaglianze di genere alle terapie farmacologiche, all'impatto delle malattie infettive nel nostro quotidiano, unitamente a un'analisi dell'impegno delle ricercatrici donne per progredire nella carriera. Presente al dibattito l'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità Elena Lucchini: "Grazie al prezioso lavoro della Fondazione Onda e ...

... delle scienze cliniche e delle neuroscienze, si rinnova, con 76 ricercatrici chenel corso di un incontro organizzato in collaborazione con Regione, in cui si è parlato di ...Sono state 76 le ricercatriciall'evento, realizzato in collaborazione con Regione, nel corso del quale sono stati affrontati diversi temi di attualità, dalle disuguaglianze di ...... seguono Toscana,ed Emilia Romagna con 4 podi, Liguria e Marche con 3, Veneto, Abruzzo, ... presidente della giuria e ideatrice del premio - Le ciclovienegli anni hanno fatto ...

Lombardia, a Palazzo Pirelli premiate 76 ricercatrici Il Gazzettino Metropolitano

Sono state 76 le ricercatrici premiate all’evento, realizzato in collaborazione con Regione Lombardia, nel corso del quale sono stati affrontati diversi temi di attualità, dalle disuguaglianze di ...Mercoledì 9 Maggio, a Palazzo Pirelli le premiazioni delle ‘Top Italian Women Scientists’ di Fondazione Onda Si sono svolte, mercoledì 9 Maggio, a Palazzo Pirelli le premiazioni delle ‘Top Italian Wom ...