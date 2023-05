Lokky | l' insurtech data driven che propone polizze personalizzate

(Di mercoledì 10 maggio 2023) (Adnkronos) - Milano, 10 maggio 2023 - Lo studio “Next Level for Insurance – SME Segment”, realizzato da CRIF, IIA e Nomisma ci rivela che sono circa 1 milione e 653 mila le piccole e medie imprese italiane sottoassicurate, le stesse PMI che oggi compongono più del 99% del tessuto socioeconomico del Paese. Tra i principali motivi della mancata assicurazione, troviamo la bassa percezione del rischio, premi considerati elevati rispetto al danno atteso e i costi troppo alti delle. Sicuramente l'assenza di una cultura assicurativa, la mancanza di informazioni esaustive sui prodotti e la poca fiducia nei confronti del settore giocano un ruolo importante in questo deficit strutturale del mercato italiano. Sebbene l'alfabetizzazione assicurativa e finanziaria delle PMI italiane stia gradualmente aumentando, c'è ancora tanta strada da fare. Nel panorama delle aziende ...

A firma di Sauro Mostarda, CEO diLa crisi legata al l'aumento del costo della vita, agli effetti del cambiamento climatico, all a crescita dell'inflazione, agli attacchi informatici e alla criticità delle infrastrutture ...Di seguito condividiamo un testo a firma di Sandro Mostarda, CEO di, nel quale viene analizzato il panorama della gestione dei rischi da parte delle aziende di ...per il futuro: come ...... l', ovvero tutto ciò che è innovazione technology " driven in ambito assicurativo . ... A cura di Paolo Tanfoglio, CEO di