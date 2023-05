Lo spread Btp - Bund si allarga in avvio oltre i 191 punti

Lofrae Bund si allarga in avvio di giornata a 191,9 punti base rispetto ai 191 della chiusura di martedì. Il rendimento del decennale italiano è al 4,27% (dal 4,26% di ieri). . 10 maggio ...... la sottoscrizione deiavviene senza il pagamento di alcun costo di commissione . Altro ... cosa che di norma accade con l'aumento delloche Provoca come conseguenza il calo del valore dell'...Pochi movimenti anche sui listini dei titoli di Stato: lotrae Bund ha chiuso la seduta a 191 punti base, sullo stesso livello dell'avvio della giornata, con il rendimento del prodotto ...

Anche Citi bacchetta l'Italia sul debito. Rischio per i Btp, spread atteso a 220 - MilanoFinanza News Milano Finanza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 mag - Avvio poco mosso per lo spread BTp/Bund. Alle prime battute il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari ...Lo spread fra Btp e Bund si allarga in avvio di giornata a 191,9 punti base rispetto ai 191 della chiusura di martedì. Il rendimento del decennale italiano è al 4,27% (dal 4,26% di ieri). (ANSA). (ANS ...