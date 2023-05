Lo spettacolo di Luca Bizzarri e la frase che ti fa entrare nell’età adulta

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 10 maggio 2023) J.R. Moehringer, il più stimato autore d’autobiografie altrui di questo secolo, ha scritto un lungo articolo per il New Yorker. Dentro c’è un sacco di roba interessante: quella volta che si mise a urlare contro un televisore perché stavano complimentando Agassi per “Open” e quello non faceva il suo nome, quella volta che ha iniziato a leggere falsità sul suo conto perché ormai più che un ghost era una celebrità, quelle volte che gli altri ghost lo chiamano per lamentarsi di quelli di cui stanno scrivendo le autobiografie. Soprattutto, c’è quella volta che litigò per mesi con Harry su un dettaglio. Quella volta che lo torturarono per prepararlo alla guerra, e uno dei torturatori disse una cattiveria su Diana, e alla fine Harry gli rispose come meritava (possiamo divertirci a immaginare quale fosse la risposta: Moehringer non ce la dice). Harry voleva includere la risposta nel racconto ...