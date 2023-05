Lo spettacolo dal 10 maggio al 25 giugno tra acrobazie e magia circense

Leggi su iodonna

Si intitola "Kurios – cabinet of curiosities" il nuovo show del Cirque du Soleil che esordisce il 10a Milano a Piazzale Cuoco. Losarà in Italia, in esclusiva per la prima volta in assoluto in Europa. Nei giorni scorso è stato issato il suo Grand Chapiteau giallo e blu. Con i suoi quattro alberi principali arriva a misurare oltre 25 metri. I numeri dello show più famoso del mondo sono impressionanti: vanta un cast di 49 artisti, alcuni dei quali sono in tournée con la compagnia da oltre 15 anni. Più di 8.000 costumi e 426 oggetti di scena sono stati realizzati per questa produzione, la 35esima dal 1984.