Lo chef Simone Rugiati tradito dalla sua fidanzata con un attore famoso | Non ci posso credere

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ultimi movimenti sui social sembravano fare intendere una crisi trae Claudia Motta. In particolare, le ultime Instagram stories pubblicate dai due sembravano suggerire una possibile rottura. Tuttavia,ha deciso di mettere a tacere le voci di una presunta infedeltà da parte della Motta. Scopri di più nell'articolo. Di cosa parla questo articolo... Indiscrezioni su crisi trae Claudia Motta Indiscrezioni su presunto flirt di Claudia confidanzato Rugati smentisce indiscrezioni Rugati spiega motivo delle sue Instagram stories Rugati difende Claudia da notizie infanganti Sembra esserci dell'agitazione in casa die Claudia Motta. In questi ultimi giorni, alcuni movimenti sui social sembravano ...

Claudia Motta e Simone Rugiati in crisi, lo chef insulta Giorgio ... Fanpage.it

Dopo alcune storie sospette su Instagram, Simone Rugiati ha parlato della sua relazione con Claudia Motta, mettendo a tacere le voci di una crisi di coppia.