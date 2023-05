LIVE – Roma-Bayer Leverkusen | Mourinho in conferenza stampa DIRETTA

(Di mercoledì 10 maggio 2023) La, dopo la pesante sconfitta subita in campionato con l’Inter, deve subito voltare pagina ed iniziare a pensare al match contro ilvalevole l’andata delle semifinali di Europa League 2022/2023. Una partita importante perché la squadra capitolina va a caccia della seconda semifinale europea consecutiva. Nella giornata odierna, mercoledì 10 maggio, il tecnico giallorosso Josè, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5 ...

- È la vigilia di- Bayer Leverkusen , in palio c'è un posto per la finale di Europa League. L'andata domani (giovedì) all'Olimpico, il ritorno il 18 maggio in casa dei tedeschi di Xabi Alonso: Mourinho in ...... dove supereroi e principesse daranno vita ad una serie di memorabilishow e tante nuove ... Info www.fantasticomondo.it Indirizzo: Via della Tenuta del Cavaliere, 230, 00132RM Telefono: 06 ...... e l'ha di fatto sostituita con il suo indirizzo di saluto alla Chiesa egiziana venuta aper ... ha chiesto il Papa ( GUERRA IN UCRAINA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI). FOTOGALLERY Continua gallery ...

ATP Roma, dove vedere gli Internazionali di tennis in tv e streaming Sky Sport

14:10 - Sky - Dopo la sospensione decisa dal Giudice, l'udienza preliminare è ripresa. 11:19 - Alla ripresa il Gup renderà nota decisione sulle ...Il tecnico giallorosso presenta la semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen ROMA - È la vigilia di Roma-Bayer Leverkusen, in palio c'è un posto per la finale di Europa League.