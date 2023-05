LIVE Milan-Inter 0-2 | Champions League 2023 in DIRETTA | vicino al gol Messias!

(Di mercoledì 10 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62? Primo cambio per Simone Inzaghi: esce l’autore del secondo gol, Mkhitaryan. Al suo posto dentro Brozovic. 61? Krunic prova a sfondare per vie centrali, ma il bosniaco viene fermato regolarmente da Dimarco. 60? Corpo a corpo tra Dimarco e Tonali, l’arbitro fischia una punizione a favore dei rossoneri. 59? Doppio cambio per il: dentro Thiaw e Origi, fuori Kjaer e Saelemaekers. Pioli decide di schierare due centravanti per provare a scardinare le maglie difensive dei nerazzurri. 58? Lautaro prova a bruciare in velocità Kjaer, ma con esperienza il difensore danese vince la sfida. 57? Sicuramente ilè entrato con un altro piglio rispetto al primo tempo, ma i difensori rossoneri devono fare molta attenzione a non concedere spazi a una squadra che li sa sfruttare alla ...

A San Siro, il match valido per l'andata della semifinale Champions trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio San Siro,e Inter si affrontano nel match valido per l'andata della semifinale di Champions League ...Euroderby- Inter: formazioni ufficiali e dove vederla in TVIn programma mercoledì 10 maggio alle 21,- Inter sarà trasmessa su Prime Video e in free to air su TV8, canale in chiaro di '...... Diego Barbero (ESP), Ángel Nevado (ESP) Quarto ufficiale : José María Sánchez (ESP) VAR : Juan Martínez Munuera (ESP) AVAR : Alejandro Hernández (ESP) PRIMO TEMPO 14' - Ilchiede un rigore per ...

Milan-Inter 0-2: gol di Dzeko e Mkhitaryan! | Diretta Champions League La Gazzetta dello Sport

MILAN-INTER 0-2 (8' Dzeko, 11' Mkhitaryan) LA PARTITA LIVE 51' - Tonali salta Dimarco e lancia Messias, che in campo aperto calcia mandando fuori. 49' - ...41' Quarto fallo di Calhanoglu, che non viene sanzionato. Per proteste viene ammonito Krunic. 45' Quattro minuti di recupero. 41' Ancora i rossoneri, sempre della corsia di ...