LIVE Milan-Inter 0-2 | Champions League 2023 in DIRETTA | rossoneri alla caccia del gol per limitare il passivo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA83? Doppio cambio per il: fuori Calabria e Brahim Diaz, dentro Kalulu e Pobega. 81? MESSIAS! Bella giocata del brasiliano che converge al centro ddestra del campo, per poi provare la conclusione a giro col mancino: Onana blocca dopo una deviazione che facilita la presa. 80? Dieci minuti più recupero al termine del match. 78? Doppio cambio per l’: fuori Lautaro e Calhanoglu, dentro Correa e Gagliardini. 76? Calhanoglu combina con Lautaro, il quale spizza per il turco che prova a calciare di prima intenzione col destro: la difesa rossonera mura e recupera la sfera. 75? Contatto tra Krunic e Bastoni nell’area rossonera, l’arbitro lascia proseguire. 74? DARMIAN! L’occasione del difensore nerazzurro nasce ddeterminazione delle ...

A San Siro, il match valido per l'andata della semifinale Champions trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio San Siro,e Inter si affrontano nel match valido per l'andata della semifinale di Champions League ...Euroderby- Inter: formazioni ufficiali e dove vederla in TVIn programma mercoledì 10 maggio alle 21,- Inter sarà trasmessa su Prime Video e in free to air su TV8, canale in chiaro di '...... Diego Barbero (ESP), Ángel Nevado (ESP) Quarto ufficiale : José María Sánchez (ESP) VAR : Juan Martínez Munuera (ESP) AVAR : Alejandro Hernández (ESP) PRIMO TEMPO 14' - Ilchiede un rigore per ...

Milan-Inter 0-2: gol di Dzeko e Mkhitaryan! | Diretta Champions League La Gazzetta dello Sport

MILAN-INTER 0-2 (8' Dzeko, 11' Mkhitaryan) LA PARTITA LIVE 70' - Arrivano i cambi: De Vrij e Lukaku per Dimarco e Dzeko. Cartellino giallo per Tomori. 68' - ...64' Ammonito Tomori. 63' PALO DEL MILAN! Bellissima azione dei rossoneri che parte da Origi, palla per Diaz, poi Giroud, sponda per Tonali che di prima intenzione colpisce il ...