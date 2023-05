LIVE Judo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Favorini ed Esposito escono a testa alta nei sedicesimi

(Di mercoledì 10 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.28: per conoscere l’esito dei due tornei in programma oggi, -63 kg donne e -81 kg uomini vi rimandiamo alle cronache del pomeriggio su OA Sport. Per oggi è tutto, appuntamento a domani con un’altra appassionante giornata di gare al Mondiale in Qatar. Grazie per averci seguito e buona giornata 12.27: La quarta giornata di gare è la prima senza medaglie della spedizione italiana a Doha. Si sapeva che, anche a causa di un tabellone sfavorevole,avevano poche possibilità di approdare in zona podio e purtroppo è stato così, anche se gli azzurri hanno dato battaglia contro avversari più forti 12.26: Arriva nel finale l’ippon della venezuelana Barrios che elimina l’ultima azzurra rimasta in gara, Flavia12.24: Secondo shido per ...

Dal kung fu al, passando per il jujitsu, la kick boxing, la hockey roll, lo stand up paddle, ... 7 aree a tema e 6show al giorno, oltre a 20 playground gratuiti in cui cimentarsi con i ...... con il supporto organizzativo della Pgf, per "Sport Is" ricordando Fabio Falchetti", la ... dall'artistica alla ritmica, dal wushu al, dall'attività funzionale a quella posturale, dallo ..., atletica e calcio a 5), Casa e Lavoro A.p.s. (calcio a 5), Ass. Club Integriamoci (calcio a ... La manifestazione per le scuole "Sport Is/Life - Ricordando Fabio Falchetti" è già iniziata ...

LIVE Judo, Mondiali 2023 in DIRETTA: Favorini ed Esposito per stupire OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orari, Programma Tv e streaming odierno del Mondiale di Judo a Doha - Il calendario dei Mondiali di Judo a Doha - I tabelloni degli azzurri - Le favorite gara ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.13 Per l'Italia è la terza medaglia in questi Mondiali, un argento e due bronzi. E' tutto per questa DIRETTA LIVE, un saluto dalla redazione di OA Sport. 1 ...