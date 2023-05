LIVE Judo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Esposito ai sedicesimi Attesa per Favorini

(Di mercoledì 10 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.53: Golden tenta di immobilizzarema l’azzurra resiste 10.51: Ci prova l’azzurra ma è nulla di fatto dopo 2? di incontro 10.48: E’ il momento di Flaviacontro la statunitense Golden 10.43: Supera il turno in campo femminile la olandese Van Lieshout. Tra pococontro la statunitense Golden 10.40: Questo il tabellone deidi finale della categoria -81 kg maschili: Geo Grigalashvili-Mar Moutii Tjk Rizoev-Por Egutidze Tur Albayrak-Pol Drzymal Ned De Wit-Aut Borchashvili Bra Schimidt-Ger Cavelius Sui Bonferroni-Jpn Nagase Fra Djalo-Kgz Masabirov Kor Lee-Qat Rebahi Bel Casse-ItaDom Del Orbe Cortorreal-Usa Yonezuka Hun Ungvari-Uzb Sobirov Gbr Moorhead-Gre Demourtsidis Aze Mollaei-Can ...

LIVE Judo, Mondiali 2023 in DIRETTA: Favorini ed Esposito per stupire OA Sport

18.13 Per l'Italia è la terza medaglia in questi Mondiali, un argento e due bronzi.