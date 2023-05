LIVE Giro d’Italia 2023 | Atripalda-Salerno in DIRETTA | vince Groves | 2° Milan Due cadute per Evenepoel!

(Di mercoledì 10 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELVIDEO: UN CANE ATTRAVERSA LA STRADA E FA CADERE EVENEPOEL 17.40 Ora, con tutte leche ci sono stati, i tempi saranno molto lunghi per stilare la classifica generale. 17.38 Kaderegala all’Australia la 19ma vittoria di tappa della storia al. Il velocista della Alpecin oggi è stato più forte,ha tentato vanamente la rimonta. 17.37ha preceduto, Pedersen e Dainese. 17.36 Evenepoel taglia il traguardo a 4’16”. Il distacco verrà azzerato, perché la caduta è avvenuta negli ultimi 3 km. 17.35 Evenepoel sta spiegando alla sua ammiraglia cosa è successo. Sta arrivando lentamente al ...

L'attaccante completa il poverissimo con un bel gol adi destro. 29 s.t. - POKER DI TUTINO . Assist di Valente, poi l'attaccante insacca col destro da dentro l'area di rigore. 27 s.t. - ...Nell'intervista rilasciata in esclusiva a Vesuvio, Veronica ha raccontato l'ultima esperienza ... dei progetti futuri e soprattutto del desiderio di portare un pezzetto di Sud inper il ...A mettere appunto un piccolo ma interessante calendario di(denominato 'Ar/di accordi') è il Bistrot Club Argiro 52. Si comincerà venerdì 12 con il pianista e cantante Mario Rosini, per poi ...

live giro d'italia 5° tappa Atripalda Salerno | LA DIRETTA La Gazzetta dello Sport

La squadra Rai non si limita più a raccontare i momenti salienti della corsa ma sfrutta l’occasione per farci conoscere posti che mai avremmo avuto modo di conoscere ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...