LIVE Giro d’Italia 2023 | Atripalda-Salerno in DIRETTA | rinviene il gruppo | la volata si avvicina

17.03 Scatta Zoccarato e prova ad andarsene in solitaria. 17.01 Sprint vero tra i fuggitivi, lo vince Gandin davanti a Champion e Zoccarato. Per loro rispettivamente 3?, 2? e 1? di abbuono. 17.01 Siamo a 500 metri dal traguardo volante di Battipaglia. 17.00 Resta solo un minuto di vantaggio al terzetto di testa. 16.59 Ilè tirato dalla Alpecin di Groves, uno dei principali pretendenti di oggi. 16.57 L'Italia chiaramente spera in un bis da parte di Jonathan Milan. Il fatto che oggi non si sia andati forte nella parte iniziale della tappa, potrebbe rappresentare un vantaggio per il friulano. 16.56 Tra una decina di chilometri inizieranno le manovre delle ...