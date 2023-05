LIVE Giro d’Italia 2023 | Atripalda-Salerno in DIRETTA | la fuga prosegue | la pioggia condiziona la corsa

(Di mercoledì 10 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.24 C’è da dire che tutta lasta affrontando la tappa di oggi un po’ sulle uova. L’asfalto appare parecchio viscido. 15.21 Continua ladi Stefano Gandin (Team Corratec – Selle Italia), Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Thomas Champion (Cofidis). Il loro margine è tornato a 1’47”. 15.18 Velocità dovuta anche a causa dellain. Poco fa il gruppo ha dovuto praticamente frenare per affrontare una curva a gomito in discesa. 15.15 Archiviate le prime due ore di, siamo ad una media di poco oltre i 32,5 km/h. 15.13 Dopo il forcing sugli ultimi chilometri di Guardia Lombardi, il gruppo ha di nuovo rallentato, ...

PUBBLICITA' ELETTORALEd'Italia a Torre del Greco: a che ora passa Secondo il cronoprogramma degli organizzatori, ild'Italia dovrebbe attraversare la città corallina tra le 15.45 e le 17.Negli anni Ottanta andavano in, in tutti gli stadi, per seguire i rosanero, con un bandierone che gli avevo dato io. Persone perbene, affettuose, che vivono un lutto enorme". "L'ho conosciuto ...... spettacolie concerti. L'azienda ha aperto da poco nuove posizioni per tutti coloro che ...- con - noi TAGS genova thespacecinema CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedented'Italia: 17 ...

LIVE Giro d'Italia, 5ª tappa: un trio in fuga, ci sono anche Gandin e Zoccarato La Gazzetta dello Sport

Il racconto della tappa della 10a tappa, Atripalda-Salerno. Il tracciato, le difficoltà e poi la cronaca diretta delle fasi principali della corsa ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...