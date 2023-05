LIVE Giro d’Italia 2023 | Atripalda-Salerno in DIRETTA | il gruppo di riavvicina alla fuga con Gandin e Zoccarato

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.13 Dopo il forcing sugli ultimi chilometri di Guardia Lombardi, ilha di nuovo rallentato, venendo segnalato ora a 2’10”. 15.10 Mancano 100 chilometri all’arrivo, la corsa continua ad essere assai bagnata. 15.08 Con questo traguardo volante, Milan rimane con la maglia ciclamino con 57 punti, 16 in più del duo composto da Kaden Groves e Michael Matthews. 15.06 Si sale ancora per qualche chilometro, poi inizierà la discesa. 15.03 Volata per il quarto posto vinta da Mads Pedersen (Trek-Segafredo) su Jonathan Milan (Bahrain-Victorious).che transita a Sant’Angelo dei Lombardi con 1’45” di ritardo. 15.01 C’è sprint a Sant’Angelo dei Lombardi tra Champion e. La spunta ...