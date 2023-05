LIVE Giro d’Italia 2023 | Atripalda-Salerno in DIRETTA | ci avviciniamo allo strappo di Oliveto Citra | tanta pioggia sulla corsa

Leggi su oasport

16.04 Si vede nelle prime posizioni del gruppo anche il Team DSM, che ha lavorato per Mayrhofer. Intanto parlottano un paio di gregari, forse si vuole abbassare l'andatura. 16.01 Piccola curiosità, la maglia bianca è sulle spalle di Thymen Arensman, quarto nella speciale classifica. Ma poiché Leknessund è maglia rosa, Evenepoel è campione del mondo e Almeida è campione di Portog, è l'olandese ad essere in bianco. 15.58 Dopo questo dentello, sarà prima discesa e poi pianura. Non sembrano esserci chance per i tre fuggitivi, che verranno tenuti ancora un po' a bagnomaria. 15.55 Ancora 10 chilometri alla salita di Oto, 2,9 km con pendenze attorno all'8%. 15.52 70 chilometri al ...