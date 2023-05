LIVE Giro d’Italia 2023 | Atripalda-Salerno in DIRETTA | caduta per Remco Evenepoel! Il belga riparte scortato dai suoi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.44 Foratura per Gandin che ora si trova a dover recuperare sui due compagni di avventura. 13.42 Passato dunque lo spavento, possiamo ribadire la situazione di corsa: 148 km al traguardo, in fuga ci sono Stefano Gandin (Team Corratec – Selle Italia), Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Thomas Champions (Cofidis). Il gruppo è a 3’30”, mentre Evenepoel coiè a 4’10”. 13.39 Evenepoel alza il pollice verso la telecamera. Tutto okay dunque per il, almeno apparentemente. 13.37 Un cane ha attraversato la strada facendo cadere Davide Ballerini. Ladel Campione del Mondo non si è vista, ma essendo alle spalle di Ballerini, di certo la causa è stata ...