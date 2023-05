LIVE Giro d’Italia 2023 | Atripalda-Salerno in DIRETTA | 130 km al traguardo | tre uomini in fuga Evenepoel tornato in gruppo

Leggi su oasport

LA CLASSIFICA GENERALE DEL14.11 130 km aldi. 14.08 Nei prossimi 35 km la strada salirà lentamente ed a "gradini" fino ai quasi 1000 metri di altitudine di Guardia Lombardi. 14.05 Mentre ilpassa per Fontanarosa, il cronometro dice che il distacco dai battistrada è sceso a 2'35". 14.03 La pioggia continua a cadere copiosa sulla corsa. Fortunatamente per i corridori, almeno la temperatura non è bassissima. 14.00 Completata la prima ora di corsa. 32,8 km/h la velocità media per ora. 13.57 Insempre Stefano Gandin (Team Corratec – Selle Italia), Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Thomas Champions (Cofidis). Il loro vantaggio sul ...