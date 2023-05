LIVE Giro d’Italia 2023 | Atripalda-Salerno in DIRETTA | 120 km al traguardo | gruppo a 2’15” dai tre battistrada

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.41 Ora la Movistar a fare l’andatura ine, non certo a sorpresa, il ritmo cala. Il leader della squadra spagnola, Fernando Gaviria, ha bisogno che la corsa non diventi troppo dura per giocarsi le sue chance. 14.38 In fuga sempre Stefano Gandin (Team Corratec – Selle Italia), Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Thomas Champions (Cofidis). 11 km alvolante di Sant’Angelo dei Lombardi, probabile obiettivo primario di Gandin, che al momento comanda la classifica dei traguardi volanti. 14.35 Rallentamento in. Sale a 2’35” il distacco dalla testa della corsa. 14.32 120 km al. Superati dunque i primi 50 km di ...