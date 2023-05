LIVE – Fognini-Murray | primo turno Internazionali d’Italia Roma 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ile latestuale del confronto tra Fabioe Andy, valevole comedel tabellone principale degliBNL. Il talentuoso tennista ligure sfiderà il pluricampione Slam, dunque, nel contesto del suggestivo palcoscenico del Campo Centrale degli IBI; tradizionalmente un incontro tra personalità forti e contrastanti, così come tra due eccellenti interpreti del tennis internazionale, questo incontro porta alla memoria una straordinaria prestazione dinel 2017, proprio a, in occasione del quale l’azzurro eliminòin due set senza storia. Con la speranza che quell’impresa si ripeta,...

su Jannik Sinner, testa di serie numero 8, Lorenzo Musetti, numero 18, Lorenzo Sonego, Fabio, al primo turno con Murray. Tredici le italiane già direttamente in tabellone.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno degli Internazionali d'Italia che vedrà opposto Fabio Fognini al britannico Andy M ...La partita principale della prima giornata degli Internazionali d'Italia 2023 è quella che disputeranno Fabio Fognini e Andy Murray. Non è la prima volta che i due tennisti classe 1987 si affrontano a ...