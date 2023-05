LIVE Fognini-Murray | ATP Roma 2023 in DIRETTA | programma in ritardo a causa del maltempo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.10 Adella pioggia ilinizierà non prima delle 12.30. Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di primo turno degli Internazionali d’Italia che vedrà opposto Fabioal britannico Andy. Sfida d’altri tempi sul Campo Centrale dell’ATP di, con i due veterani del circuito chiamati ad una delle ultime sfide della loro superba carriera. Il vincente dell’incontro troverà al secondo turno il serbo Miomir Kecmanovic. Nono confronto diretto tra il ligure e lo scozzese, con il bilancio ad oggi in perfetta parità., trentaseienne di Arma di Taggia, si presenta a questo ...

... che si interfacceranno con il Super Studiodal Foro Italico per creare un unico grande ... su Jannik Sinner, testa di serie numero 8, Lorenzo Musetti, numero 18, Lorenzo Sonego, Fabio, ......non inizierà prima delle ore 20.30 sul campo centrale dove appunto prima si sfideranno- ... Il match saràdal campo centrale dalle ore 13. Seguono le partite delle tenniste Lucia Bronzetti ...Prevista la diretta su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La sfida non inizierà prima delle 19:00 .- Murray: il pronostico La superficie dovrebbe, in teoria, avvantaggiare...

LIVE Fognini-Murray, ATP Roma 2023 in DIRETTA: in serata la sfida più attesa del 1° turno OA Sport

Il primo turno dell'ATP di Roma vede contrapposti Fognini e Murray: ecco lo Streaming GRATIS e la Diretta LIVE della sfida ...La partita principale della prima giornata degli Internazionali d'Italia 2023 è quella che disputeranno Fabio Fognini e Andy Murray. Non è la prima volta che i due tennisti classe 1987 si affrontano a ...