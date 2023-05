LIVE Errani-Pavlyuchenkova 1-6 0-3 | WTA Roma 2023 in DIRETTA | set e break di vantaggio per la russa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Prende l’iniziativaconquistando il punto con il dritto. 30-15 Spinge col rovescio laprima di chiudere il punto con lo slice incrociato, sempre di rovescio. 15-15 Dritto vincente per. 0-15 Sempre con la smorzata! 1-3 GAME! Finalmente sblocca il punteggio l’azzurra nel secondo parziale, sfruttando l’errore in risposta di. AD-40 Altra palla corta vincente di. 40-40 Spinge col rovescioper poi chiudere il punto con una comoda volee di dritto. 40-30 Drop shot vincente col dritto per, palla game per l’azzurra. 30-30 Fantastica l’accelerazione lungolinea di rovescio ...