LIVE Errani-Pavlyuchenkova 1-6 0-1 | WTA Roma 2023 in DIRETTA | inizia il secondo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-2 BREAK! Altro dritto vincente per la russa che scappa via anche nelparziale. 30-40 Diagonale di dritto vincente della russa, palla break per. 30-30 Questa volta è l’azzurra a sbagliare il rovescio. 30-15 Si ferma sul nastro il rovescio di. 15-15 Sfila via il rovescio in back di. 15-0 Out il dritto di. 0-1 GAME! Larga la risposta di, la russa conquista il primo gioco delset. 40-30 Ace di seconda per. 30-30 Terzo doppio fallo dell’incontro per la russa. 30-15 Vola via la risposta di dritto di. 15-15 ...