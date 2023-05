LIVE Errani-Pavlyuchenkova 1-4 | WTA Roma 2023 in DIRETTA | doppio break di vantaggio per la russa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Rovescio profondissimo dellache costringe all’errore. 0-15 Errore col dritto per. 1-5 GAME! Lachiude il sesto gioco mettendo in pratica lo schema servizio e rovescio. 40-30 A rete il rovescio di. 30-30 Spingesulla diagonale del rovescio, chiudendo con il drop shot di rovescio. 15-30 Palla corta vincente col dritto di. 15-15 Ace. 0-15 Spinge con prepotenzacol dritto costringendo l’avversaria all’errore. 1-4! Laè una sentenza con il rovescio in risposta: scappa via ...