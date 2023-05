LIVE Cobolli-Rinderknech | ATP Roma 2023 in DIRETTA | mancano due incontri all’inizio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.48 Etcheverry-Van Assche 76 63! Adesso in campo Gasquet-Wu e poi, dopo Bronzetti-Kovinic, sarà la volta di. 13.57 Concluso solo adesso il primo set del primo incontro di giornata sul campo Grandstand del Foro Italico, lo ha vinto Tomas Etcheverry per 7-6 su Luca Van Assche in “appena” 1h15?. 13.15 Si è cominciato a giocare e questa è sicuramente una buona notizia. Ricordiamo che sulla terra si può continuare a giocare anche sotto una leggere pioggerella. In corso il primo match sul Grandstand tra il giovane Van Assche ed Etcheverry, 2-5 lo score. 11.15 Il tempo sembra non essere d’aiuto in questa prima giornata degli Internazionali d’Italia, dopo che già nella giornata di sabato glidi primo turno delle qualificazioni erano stati ...