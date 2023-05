LIVE Cobolli-Rinderknech | ATP Roma 2023 in DIRETTA | manca solo un match all’inizio

(Di mercoledì 10 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.05 Bronzetti–Kovinic 3-6 6-3! Si va al terzo nelche precede quello di. 18.18 Bronzetti-Kovinic 3-6! La giocatrice azzurra perde il primo set, in cui c’è stata anche una nuova interruzione per pioggia. 17.03 Wu-Gasquet 3-6 6-3 6-3! A seguire Bronzetti-Kovinic e poi. 16.30 Al terzo il secondodi giornata sul Grandstand, Gasquet-Wu 6-3 3-6. 14.48 Etcheverry-Van Assche 76 63! Adesso in campo Gasquet-Wu e poi, dopo Bronzetti-Kovinic, sarà la volta di. 13.57 Conclusoadesso il primo set del primo incontro di giornata sul campo Grandstand del Foro Italico, lo ha vinto Tomas Etcheverry per 7-6 su Luca Van Assche in “appena” 1h15?. 13.15 Si è ...

Il torneo è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW Al via gli Internazionali d'Italia, con subito tanta Italia in campo: subito Fognini e...tabellone principale contro Rinderknech Dopo l' emozionantissima qualificazione di Flavio, ...

Prima giornata degli Internazionali d'Italia con subito un big-match sul Centrale del Foro Italico, dove si affrontano Fabio Fognini e Andy Murray. In campo anche Cobolli contro il francese ...Tutto pronto a Roma dove quest’oggi entreranno in campo diversi atleti tricolori tra cui il big match di questa sera sul centrale con protagonista il tennista ligure Fabio Fognini. Oltre a lui, le ita ...