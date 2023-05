LIVE – Cobolli-Rinderknech 4-3 | primo turno Internazionali d’Italia Roma 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ile latestuale del match con Flavioe Arthurprotagonisti, valevole per ildel tabellone principale degliBNL. Dopo aver brillantemente superato due duri turni di qualificazione, il figlio d’arte tenterà di dar filo da torcere anche al big server francese davanti al pubblico capitolino., figlio d’arte, è riuscito ad avere la meglio su Nikoloz Basilashvili (frenato anche da un infortunio) ed Emilio Nava (in tre durissimi set), non contenendo l’emozione dopo aver constatato il raggiungimento dell’atteso main draw. COME SEGUIRLA IN TVè un giocatore che ama un tennis offensivo e potente, con la battuta come ...

Il torneo è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW Al via gli Internazionali d'Italia, con subito tanta Italia in campo: subito Fognini e...tabellone principale contro Rinderknech Dopo l' emozionantissima qualificazione di Flavio, ... Il match saràdal campo centrale dalle ore 13. Seguono le partite delle tenniste Lucia ...SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Rinderknech scenderanno in campo oggi (mercoledì 10 maggio) . I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo ...

Di Marco Calabresi Sorteggiato il tabellone per gli Internazionali di Roma: Fognini sfida subito Murray, esordio per Alcaraz. Possibile semifinale con Djokovic per Sinner Dopo il pienone nel… Leggi ...Prima giornata degli Internazionali d'Italia con subito un big-match sul Centrale del Foro Italico, dove si affrontano Fabio Fognini e Andy Murray. In campo anche Cobolli contro il francese ...