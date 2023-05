LIVE Cobolli-Rinderknech 3-4 | ATP Roma 2023 in DIRETTA | primo set ancora senza break

(Di mercoledì 10 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Errore dicol dritto dal centro del campo. 15-15 Brutta palla corta diche viene graziato dache non chiude una volèe comodissima. 0-15 Errore di rovescio. 4-3 Ace (5). A-40 Non passa di poco il passante questa volta basso di Flavio. 40-40 Il passante di rovescio di! Serve&Volley sul rovescio di Flavio che lo infila in diagonale. A-40 Rispostamigliore, sbaglia però in rete il rovescio successivo. 40-40 Risposta profonda di Flavio arriva un altro errore di dritto di. A-40 Prima vincente. 40-40 Recupero della palla corta in corridoio per. Errore grave questo. 40-Aa rete ...

Il torneo è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW Al via gli Internazionali d'Italia, con subito tanta Italia in campo: subito Fognini e...tabellone principale contro Rinderknech Dopo l' emozionantissima qualificazione di Flavio, ... Il match saràdal campo centrale dalle ore 13. Seguono le partite delle tenniste Lucia ...SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Rinderknech scenderanno in campo oggi (mercoledì 10 maggio) . I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo ...

LIVE Cobolli-Rinderknech, ATP Roma 2023 in DIRETTA: l'idolo di casa cerca una vittoria di prestigio OA Sport

Di Marco Calabresi Sorteggiato il tabellone per gli Internazionali di Roma: Fognini sfida subito Murray, esordio per Alcaraz. Possibile semifinale con Djokovic per Sinner Dopo il pienone nel… Leggi ...Prima giornata degli Internazionali d'Italia con subito un big-match sul Centrale del Foro Italico, dove si affrontano Fabio Fognini e Andy Murray. In campo anche Cobolli contro il francese ...